In Santa Ana, in de Amerikaanse staat Californië, is zondag een klein vliegtuig neergestort op de parkeerplaats van een winkelcentrum. Volgens de brandweer zijn er vijf mensen omgekomen, alle inzittenden van het toestel. Op de grond raakte niemand gewond

Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteit meldde het toestel, een Cessna 414, vlak voordat het neerstortte dat er problemen waren. Het ongeluk gebeurde vlakbij John Wayne Airport in Santa Ana.