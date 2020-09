Een transportvliegtuig van de Oekraïense luchtmacht is vrijdagavond verongelukt in de oostelijke regio Charkov. Daarbij zijn doden en gewonden gevallen, meldt de luchtmacht in een verklaring. Volgens de Oekraïense autoriteiten gaat het vooralsnog om twintig doden.

Het toestel, een Antonov-26, verongelukte bij de landing, aldus de luchtmacht. Behalve de bemanning waren er ook studenten van het Oekraïense luchtmachtinstituut in Charkov aan boord.