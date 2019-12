Doden bij vliegtuigcrash in Verenigde Staten

Bij een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat South Dakota zijn negen inzittenden, onder wie twee kinderen en de piloot, omgekomen. Het toestel steeg op in Chamberlain en crashte kort daarna in landelijk gebied. Dat schrijven lokale Amerikaanse media. Er waren twaalf mensen aan boord van het toestel dat op weg was naar Idaho. De overige inzittenden zijn gewond geraakt en naar een ziekenhuis afgevoerd.

De weersomstandigheden kunnen mogelijk een rol hebben gespeeld, in het gebied zouden sneeuwstorm-achtige omstandigheden heersen. Reden dat diverse wegen in de directe omgeving zijn afgesloten.