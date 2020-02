Doden bij schietpartijen in Duitse Hanau

Bij twee schietpartijen in het Duitse Hanau zijn meerdere doden en gewonden gevallen. In twee shishalounges zouden schoten zijn gelost. Hoeveel slachtoffers er zijn gevallen, is nog niet bekend. Volgens Duitse media gaat het om acht doden en vijf zwaargewonden.

De schutters zouden na de eerste schietpartij zijn gevlucht en later in een andere shishalounge wederom het vuur hebben geopend. De daders zouden nog op de vlucht zijn. De politie is een grote zoektocht naar de schutters gestart.

De eerste schietpartij zou plaats hebben gevonden op het Kurt-Schumacher-Platz. Daarvandaan zouden de schutters de wijk Kesselstadt in gevlucht zijn en vanuit de auto nogmaals hebben geschoten. Mogelijk is er sprake van een derde schietpartij, daarbij zou niemand zijn geraakt, melden lokale media.

Hanau ligt in de deelstaat Hessen ten oosten van Frankfurt.