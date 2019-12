Doden bij schietpartij Russische Veiligheidsdienst

Bij een schietpartij in het hoofdkantoor van de Russische Veiligheidsdienst FSB in Moskou zijn drie doden gevallen. Dat melden lokale media. Een van hen zou een politieagent zijn. De FSB zegt tegen persbureau Interfax dat een persoon het vuur opende in het gebouw en dat er gewonden zijn gevallen.

De schietpartij vond plaats in de ontvangstruimte van het FSB-kantoor. Volgens persbureau RIA is de dader uitgeschakeld, zijn identiteit moet nog worden vastgesteld. Sommige lokale media melden dat meerdere schutters zich in het gebouw hebben verschanst.

De politie in Moskou heeft speciale eenheden met automatische wapens ingezet en omstanders moeten de omgeving van het FSB-hoofdkantoor verlaten. Veel ambulances staan gereed bij het gebouw.