Doden bij schietpartij in gevangenis Panama

Minstens twaalf mensen zijn overleden bij een grote schietpartij tussen gevangenen in een gevangenis in een buurt van Panama-Stad. Dertien gevangenen raakten gewond, meldden de autoriteiten.

De politie meldde dat ze meerdere vuurwapens in beslag hebben genomen in de La Joyita-gevangenis, waaronder vijf handvuurwapens en drie wapens met een lange loop. Volgens een agent ontstond de schietpartij tussen de gevangenen onderling. Die zijn al onderverdeeld in aparte groepen, gelieerd aan de bendes waar ze bij horen, om zo onderlinge confrontaties te vermijden.

President Laurentino Cortizo van Panama denkt dat gevangenisbewakers hebben geholpen om de wapens in het complex te krijgen. „Deze wapens komen niet uit de lucht vallen. Er moet geholpen zijn om ze binnen te krijgen.”