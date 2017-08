Doden bij schietpartij gerechtsgebouw Moskou

Bij een schietpartij in een gerechtsgebouw in Moskou zijn dinsdag meerdere doden gevallen. Het was volgens Russische media een krachtmeting tussen zeker vijf leden van een criminele bende en hun bewakers.

Een advocaat in het gebouw van de rechtbank voor de regio Moskou zei dat er vier doden zijn gevallen. Persbureau Tass meldde dat drie van de vijf gangsters die hun bewakers aanvielen, zijn gedood en dat de twee anderen zijn overmeesterd.

De schietpartij was tijdens een zitting waarbij volgens sommige Russische media elf beklaagden voor de rechter stonden.