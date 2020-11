Doden bij schermutselingen tussen India en Pakistan in Kashmir

Schermutselingen tussen India en Pakistan hebben vrijdag aan meerdere militairen en burgers het leven gekost. Ook raakten meerdere personen uit beide landen gewond. Het was de heftigste aanvaring in maanden over de omstreden regio Kashmir.

Er vonden vijf vuurgevechten plaats langs de 740 kilometer lange betwiste bestandslijn. Drie Indiase soldaten kwamen om en drie anderen raakten gewond nadat het vuur was geopend vanaf de Pakistaanse kant, zei het leger van India in een verklaring. Ook werden drie Indiase burgers gedood en raakten zeker vijf burgers gewond.

Het Pakistaanse leger zei in een verklaring dat Indiase grenstroepen granaten en raketten hebben afgevuurd op legerposten. Daarmee zijn volgens de Pakistanen ook dorpen getroffen, waarbij minstens één Pakistaanse burger zou zijn omgekomen en vijf burgers gewond zijn geraakt.

Na de gevechten beschuldigde het Indiase leger Pakistan van een „niet uitgelokte” schending van het twintig jaar oude staakt-het-vuren. Dat bestand wordt meerdere keren per week geschonden en de landen geven elkaar vaker de schuld van die afspraak met voeten te treden.

De regio Kashmir wordt geclaimd door India en Pakistan, en genoot een speciale autonome status in India. De hindoe-nationalistische regering van premier Narendra Modi hief die status vorig jaar op en stelde de regio onder strenge overheidscontrole. Daarna laaide de ruzie tussen de twee landen opnieuw op.

Pakistan zei begin november van het Pakistaanse deel, Gilgit-Baltistan, een volwaardige Pakistaanse provincie te willen maken. India reageerde boos op die plannen.

India en Pakistan beschuldigen elkaar van illegale bezetting van delen van Kashmir. De twee kernmachten hebben sinds 1947 twee oorlogen tegen elkaar gevoerd over het gebied.