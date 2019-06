Doden bij rellen in Paraguayaanse gevangenis

Bij rellen in een gevangenis in Paraguay zijn zeker tien gevangenen gedood en tien anderen gewond geraakt. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken Juan Villamayor was er „een confrontatie” tussen twee gevreesde bendes" in de gevangenis van San Pedro, ongeveer 400 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Asunción.

Volgens de minister waren alle doden leden van drugsbendes. Een van de betrokken bendes komt oorspronkelijk uit de Braziliaanse deelstaat São Paulo. De andere bestaat uit drugshandelaren uit zowel Paraguay als Brazilië. Vijf van de gedode gevangenen werden onthoofd en drie verbrand.

In Latijns-Amerikaanse landen komen gevangenisrellen met dodelijke afloop vaker voor. Vorige maand vielen in Brazilië nog veertig doden.