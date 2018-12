Doden bij presidentsverkiezingen Congo

Bij de presidentsverkiezingen in Congo zijn zondag zeker twee doden gevallen. Een politieman en een kiezer kwamen om bij een ruzie over vermeende fraude bij het stemmen in Walungu in het oosten van het land.

De bevolking van Congo kan zondag voor het eerst sinds de onafhankelijkheid van België in 1960 een president kiezen. De huidige president Joseph Kabila is na een ambtsperiode van 17 jaar niet herkiesbaar.

Ongeveer 40 miljoen stemgerechtigden zijn opgeroepen om uit 21 kandidaten een nieuwe president te kiezen. Als meest veelbelovende kandidaat om Kabila op te volgen, geldt de voormalig minister van Binnenlandse Zaken Emmanuel Ramazani Shadary. De EU heeft hem sancties opgelegd voor het neerslaan van protesten van de oppositie.

Vóór de verkiezingen braken er rellen uit in sommige regio’s, waar de stemming is uitgesteld tot maart als gevolg van een ebola-uitbraak en een terroristische dreiging.

Betrouwbare resultaten worden pas ongeveer een week na de stemming verwacht.