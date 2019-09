Doden bij onlusten in Papoea

In de Indonesische provincie Papoea zijn maandag opnieuw onlusten uitgebroken. Zeker twintig mensen kwamen om het leven en 65 anderen raakten gewond in de stad Wamena, meldt een legerwoordvoerder.

Honderden betogers gingen de straat op in de centraal gelegen stad. Zij staken huizen en winkels in brand. Volgens de autoriteiten zijn veel mensen omgekomen in de brandende gebouwen. Verwacht wordt dat het dodental nog zal oplopen. Volgens de legerwoordvoerder is de situatie nu stabiel.

De protesten in Wamena waren naar verluidt ontstaan nadat een leraar racistische opmerkingen naar een Papoea had gemaakt, aldus de Indonesische nieuwssite Kompas.com. De politie noemde het bericht een hoax.

Ook in de provinciale hoofdstad Jayapura braken rellen uit. Daar vuurden veiligheidstroepen waarschuwingsschoten af om de stenengooiende betogers uiteen te jagen. Drie mensen en een militair kwamen om het leven. De militair was doodgestoken.

In de provincies Papoea en West-Papoea is het al weken onrustig. Duizenden inwoners van de regio demonstreren al weken tegen racisme en discriminatie en voor zelfbestuur. Aanleiding was het met geweld uiteenjagen van demonstraties van studenten uit dat gebied in de stad Soerabaja op het eiland Java. De Indonesische regering heeft inmiddels duizenden militairen naar de regio gestuurd.