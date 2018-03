Doden bij nieuwe aardbeving Papoea-Nieuw-Guinea

Bij een nieuwe aardbeving in Papoea-Nieuw-Guinea zijn in de nacht van dinsdag op woensdag ten minste 25 mensen omgekomen. De beving had volgens de autoriteiten een kracht van 6,7 en had plaats in een afgelegen berggebied in de provincie Hela. Sinds vorige week zijn al meer dan honderd mensen omgekomen bij aardbevingen in het gebied en er zijn zeker vijfhonderd gewonden gevallen.

De exacte omvang van de schade van de bevingen is nog altijd onbekend. Het getroffen gebied ligt op ruim 500 kilometer afstand van de hoofdstad Port Moresby en bijna alle communicatieverbindingen zijn verbroken. Ook zijn wegen onbegaanbaar.

Papoea-Nieuw-Guinea ligt op de zogeheten Pacifische Ring van Vuur, waar verschillende tektonische platen op elkaar botsen. Het is een van de geologisch meest actieve gebieden op aarde.