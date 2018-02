Bij een botsing tussen twee legerhelikopters in het zuidoosten van Frankrijk zijn minstens vijf doden gevallen. Zeker een persoon wordt volgens Franse media nog vermist.

De helikopters botsten door nog onbekende oorzaak ten noorden van Cabasse, circa 70 kilometer ten oosten van Marseille. Volgens de Franse krant Le Parisien zaten in een helikopter drie inzittenden die zijn omgekomen en het aantal inzittenden in de andere helikopter is nog onduidelijk.