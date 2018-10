Doden bij helikoptercrash Columbia

In Columbia is zaterdag een legerhelikopter neergestort. De vier inzittenden zijn om het leven gekomen. Dit melden lokale media.

De Black Hawk-helikopter stortte door onbekende oorzaak neer toen hij op de terugweg was van een operatie tegen drugssmokkelaars in de provincie Cauca, in het zuidwesten van Columbia. De kustprovincie dient voor drugssmokkelaars als springplank naar de Verenigde Staten en Midden-Amerika. Minister van Defensie Guillermo Botero bevestigde op Twitter het verlies van de helikopter.