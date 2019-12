Doden bij helikoptercrash bij Marseille

Drie reddingswerkers zijn in de nacht van zondag op maandag tijdens slecht weer omgekomen bij een helikoptercrash in de buurt van Zuid-Franse plaats Marseille. Ze waren op weg naar de Var vanwege de overstromingen in het zuiden van Frankrijk. Dat heeft het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt.

De helikopter was opgestegen vanaf de basis van Marignane om hulp te bieden aan getroffen inwoners. Het toestel verdween kort na het opstijgen van de radar en bleek te zijn neergestort. De lichamen van de inzittenden werden rond 01.30 uur teruggevonden, aldus minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner. Het gaat om de piloot en de copiloot van het toestel en een brandweerman.

De reddingswerkers zijn niet de enige doden die te betreuren zijn. Als gevolg van het noodweer zijn zondag twee personen omgekomen. In Fréjus werd het lichaam gevonden van een man die enkele uren eerder als vermist was opgegeven. Het gaat om de eigenaar van een paardenpension, die was gaan kijken hoe het met zijn beesten ging. Hij werd vanwege de hevige overstromingen meegesleurd door het water.

Ook in Saint-Paul-en-Forêt, een andere gemeente in de Var-streek, werd een man als vermist opgegeven. Ook hij wilde de situatie van zijn dieren checken, toen zijn voertuig door het water werd weggespoeld en tegen een boom terechtkwam. Het slachtoffer werd dood in zijn auto aangetroffen.

De Franse departementen Var en Alpes-Maritimes aan de Middellandse Zee hadden zondagmorgen code rood gekregen als gevolg van hevige regen en overstromingen, code oranje was afgegeven voor het departement Alpes-de-Haute-Provence. Het nieuwe noodweer komt amper een week nadat bij eerder noodweer zes mensen om het leven kwamen.