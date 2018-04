Doden bij geweld Centraal-Afrikaanse Republiek

Zeker één VN-militair is om het leven gekomen door gevechten in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Ook raakten elf anderen gewond toen strijders een tijdelijke VN-basis aanvielen, maakten de Verenigde Naties bekend. De blauwhelmen zouden zeker 22 aanvallers hebben gedood tijdens het uren durende vuurgevecht.

De aanval op de basis bij het dorp Tagbara begon volgens VN-missie MINUSCA in de vroege ochtend. De aanvallers behoorden naar verluidt tot de anti-Balaka, christelijke milities. MINUSCA stuurde versterkingen naar de basis en evacueerde de gewonde manschappen naar hoofdstad Bangui en Bria.

De VN-militairen troffen later op de dag de lichamen aan van 21 burgers bij een kerk in Tagbara. Het gaat om vier vrouwen, vier kinderen en dertien mannen. Zij zijn vermoedelijk met „traditionele wapens” omgebracht. Het is nog onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de moordpartij.