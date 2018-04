Doden bij gevechten leger en militanten Sinaï

Gevechten tussen het leger van Egypte en jihadisten hebben in de Sinaï aan meer dan twintig mensen het leven gekost. Volgens het Egyptische leger kwamen zaterdag acht soldaten om het leven en zeker veertien opstandelingen. De gevechten hadden plaats in het midden van het schiereiland.

Sinds 2013 is Egypte in de Sinaï verwikkeld in een strijd met strijders die banden hebben met Islamitische Staat. Dat jaar werd Mohamed Morsi van de Moslimbroederschap afgezet als president. Eind november vorig jaar gaf president Abdel Fattah al-Sisi opdracht tot een campagne tegen extremisten in de Sinaï. Hij besloot tot de operatie na een aanslag op een moskee op het schiereiland. Die eiste zeker driehonderd levens.