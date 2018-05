Doden bij gevangenisopstand Indonesië

Zeker vijf politieagenten en een gevangene zijn gedood bij gevechten tussen de Indonesische politie en islamitische militante gevangenen in een gevangenis in Depok op West-Java. De gevangenen hebben nog een agent in gijzeling. Dat meldt een woordvoerder van de nationale politie. In de zwaarbeveiligde gevangenis zitten veroordeelde terroristen en verdachten van terrorisme.

De gevechten braken dinsdag uit tussen personeel van de antiterreureenheid Densus 88 en gedetineerden na een geschil over voedselcontroles, meldt The Jakarta Post. Op sociale media zijn beelden te zien van gewapende gevangenen met een vlag van Islamitische Staat.

In een bericht aan het persbureau Amaq heeft Islamitische Staat de verantwoordelijkheid voor het incident opgeëist. Volgens de extremistische beweging zijn tien leden van de antiterreureenheid gedood. De politiewoordvoerder ontkent dat IS achter de opstand zit.

Vorige week arresteerde de antiterreurpolitie drie militanten die verdacht worden van het plannen van aanslagen op drie politieposten op West-Java. Aanhangers van IS pleegden de afgelopen jaren een reeks aanslagen in Indonesië, meestal op kleine schaal.