Doden bij gevangenisopstand in VS

Zeker zeven gevangenen zijn om het leven gekomen door rellen in een gevangenis in de Amerikaanse staat South Carolina. Zeventien anderen raakten gewond, bericht de Amerikaanse krant The New York Times.

De gevechten braken uit in wooneenheden voor de gedetineerden in de Lee Correctional Institution, waar ongeveer 1500 mensen vastzitten. Medewerkers hadden uren nodig om de situatie onder controle te krijgen. Volgens de Dienst Justitiële Inrichtingen van de staat gingen gevangenen elkaar te lijf. Het personeel bleef ongedeerd.

Het is niet het eerste dodelijke incident in de gevangenis in Bishopville. Zo vielen in een jaar tijd zeker drie doden door ongeregeldheden. Ook slaagden drie gedetineerden er vorige maand in een bewaker te overmeesteren.