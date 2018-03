Doden bij gevangenisopstand Bolivia

Zeker zes gedetineerden zijn in Bolivia om het leven gekomen tijdens een confrontatie met de politie. Twintig anderen raakten gewond. De gevangenen kwamen volgens de autoriteiten in opstand toen agenten de gevangenis in Santa Cruz doorzochten. Een hoge politiefunctionaris zei dat zes politiemensen zijn neergeschoten.

De situatie escaleerde woensdag toen zo’n tweeduizend agenten de Palmasola-gevangenis binnengingen. Ze vonden daar vuurwapens, een alcoholdistilleerderij en drugs. Het is niet de eerste keer dat dodelijke rellen plaatsvinden in de gevangenis. Door gevechten tussen gedetineerden vielen in 2013 tientallen doden.

De overheid had recentelijk opdracht gegeven tientallen kinderen uit de gevangenis te halen. Zij woonden daar bij hun ouders. Er zou sprake zijn geweest van kinderprostitutie.