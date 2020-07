Doden bij explosie van vuurwerk in Turkije

In de grootste vuurwerkfabriek van Turkije hebben zich vrijdag enorme explosies voorgedaan, waarna er brand uitbrak. Zeker vier mensen kwamen om het leven, bijna honderd personen raakten gewond.

Volgens de gouverneur van de West-Turkse provincie Sakarya waren ongeveer 150 tot 200 mensen aan het werk toen de explosies begonnen in het complex, dat ruim 100 kilometer oostelijk van de stad Istanbul staat. De fabriek bevindt zich buiten de bebouwde kom van de plaats Hendek.

De gouverneur vreesde vrijdag dat er nog werknemers vastzitten in het puin. Omwonenden werden gewaarschuwd voor de giftige rook. Hulpverleners konden eerst niet het pand in, vanwegen aanhoudende explosies in het gebouw.

Het geluid van de ontploffingen was tot op tientallen kilometers afstand te horen. Veel mensen gingen uit paniek de straat op.

De nieuwszender CNN Türk toonde vrijdag beelden van een enorme rookpluim boven de plaats van de explosie. De oorzaak van de ontploffingen was vrijdag nog niet bekend. De autoriteiten begonnen direct met een onderzoek.