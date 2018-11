Doden bij explosie Turkse militaire post

Bij een explosie op een militaire post in het zuidoosten van Turkije zijn vier mensen gedood en twintig mensen gewond geraakt. Dat heeft de Turkse president Recep Tayyip Erdogan zaterdag bekendgemaakt. De ontploffing had vrijdag plaats in de provincie Semdinli, dicht bij de grens met Iraaks Koerdistan en nabij het hoofdkwartier van de PKK, de Koerdische Arbeiderspartij die door Turkije fel wordt bestreden.

Het staatspersbureau Anadolu sprak eerder van 25 gewonde soldaten en zeven vermisten. Bijzonderheden over de explosie zijn niet gegeven. Volgens het ministerie van Defensie zou het gaan om een munitiedepot, dat geraakt werd tijdens een beschieting met zware wapens.