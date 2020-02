Doden bij etnische dorpsruzies in Kazachstan

Massale vechtpartijen in verscheidene dorpen in het zuiden van Kazachstan hebben aan circa tien mensen het leven gekost. Er zijn gewonden gevallen en de politie heeft naar eigen zeggen 47 mensen gearresteerd. Plaatselijke media maken melding van brandstichting in woningen en winkels.

Volgens plaatselijke media begonnen de gewelddadigheden in de plaats Masantsji, vlakbij de grens met Kirgizië. Spanningen tussen Kazachen en een minderheid in het gebied zouden hebben bijgedragen tot het geweld. President Kassim-Jomart Tokajev zei dat justitie de zaak onderzoekt en de verspreiders van etnische haat zal vervolgen. In de regio woont een minderheid die bestaat uit van oorsprong Chinese moslims die de Dungan of Hui worden genoemd.