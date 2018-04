Doden bij demonstraties in Gaza tegen Israël

Er zijn vrijdag opnieuw doden en honderden gewonden gevallen bij demonstraties van Palestijnen aan de grens met Israël. Israël zegt genoodzaakt te zijn om geweld in te zetten: grensoverschrijding van demonstranten vormt een onaanvaardbaar risico.

Er zouden bij de demonstraties van vrijdag zeker 7 doden en 400 gewonden zijn gevallen, meldden bronnen in Gaza. De demonstraties waren minder grootschalig dan een week geleden, toen naar schatting 40.000 Palestijnen aan de grens waren verschenen. Vrijdag kwam ongeveer de helft opdagen.

De bedoeling is dat de demonstraties tot medio mei doorgaan, als de Palestijnen het landverlies door de Israëlische Onafhankelijkheidsoorlog in 1948 gedenken. De demonstranten eisen het recht op terugkeer naar de plaatsen in Israël waar hun voorgeslacht woonde. Vandaar de benaming van de betogingen: Mars van de Terugkeer.

Net als vorige week overtraden groepen jonge demonstranten op-

nieuw het verbod om de Israëlische

grens te dicht te naderen. Dat gaf het Israëlische leger het mandaat traangas in te zetten en uiteindelijk te schieten. Vorige week vielen daardoor al zeker zestien doden.

Zowel binnen als buiten Israël is er protest gerezen tegen dit mandaat om te vuren op demonstranten. Zo riep de Israëlische mensenrechtenorganisatie B’Tselem soldaten deze week op om bevelen om te vuren op ongewapende demonstranten te negeren. „Het naderen van de grensafscheiding is geen overtreding die kan worden bestraft met de dood of ernstige verwonding”, oordeelde B’Tselem.

Ook mensenrechtenspecialisten van de VN veroordeelden de dood van de zestien demonstranten vorige week. Ze wezen erop dat het internationaal recht beperkingen stelt aan het gebruik van geweld: dat is alleen gerechtvaardigd als de levens van de strijdkrachten worden bedreigd. Dat was volgens hen bij de demonstranten niet het geval.

Israël kijkt er echter anders tegenaan. Het land wijst erop dat Hamas de vernietiging van Israël beoogt. De fundamentalistische organisatie heeft de afgelopen decennia in Israël tal van zelfmoordaanslagen uitgevoerd op bussen, restaurants en in winkelcentra. De

laatste jaren heeft ze met de aanleg

van tunnels en de productie van raketten bovendien tientallen miljoenen dollars verspild aan oorlogsvoorbereidingen tegen Israël.

Israëlische veiligheidsdeskundigen vrezen dat terroristen er garen bij spinnen als demonstranten door het grenshekwerk weten te dringen. Zij vormen een direct gevaar voor Israëlische soldaten en burgers en daarom is grensoverschrijding van demonstranten voor Israël een onaanvaardbaar veiligheidsrisico.