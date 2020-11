Doden bij botsing schepen voor Turkse kust

Een botsing tussen een Turks vissersboot en een Griekse tanker heeft zeker vier levens geëist. Het incident gebeurde in de vroege ochtend op een kleine dertig kilometer ten zuiden van de Turkse stad Adana, aldus de lokale autoriteiten volgens het Turkse persbureau Anadolu.

De gekapseisde vissersboot had vijf opvarenden, van wie er nog één is vermist. Drie schepen en een duikteam zijn nog aan het zoeken, meldt de Turkse kustwacht. De oorzaak van de aanvaring is nog onduidelijk.

De relatie tussen Griekenland en Turkije is momenteel gespannen. Athene beschuldigt Ankara ervan illegaal naar gas en olie te zoeken bij Griekse eilanden, terwijl Turkije beweert in zijn recht te staan. Er zijn meerdere incidenten geweest tussen marineschepen van de buurlanden, die onder internationale druk wel hebben toegezegd om tafel te gaan te zitten.