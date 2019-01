Bij een bomexplosie op het terrein van de politieacademie in de Colombiaanse hoofdstad Bogota zijn zeker acht doden en meer dan veertig gewonden gevallen. Onder de doden is de dader, die met een autobom het terrein opreed en om het leven kwam.

De autoriteiten hebben het over een zeer grote explosie in de Generaal Santander Politieacademie in het zuiden van Bogota. De politie noemt het een terroristische aanslag, maar het is onduidelijk wie hierachter zou kunnen zitten.