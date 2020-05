Doden bij bomaanslag op busje met journalisten in Afghanistan

Zeker twee mensen zijn in de Afghaanse hoofdstad Kabul om het leven gekomen door een bomaanslag op een busje met medewerkers van een televisiezender. Ook raakten zeker zeven inzittenden gewond, meldt hun werkgever Khurshid TV.

De bom ontplofte volgens de autoriteiten tijdens de avondspits. Een verslaggever en technicus in het voertuig overleefden het niet. Het was de tweede aanslag in minder dan een jaar op medewerkers van de zender. In augustus 2019 vielen twee doden toen een bom afging die was bevestigd aan een busje van Khurshid TV.

De verantwoordelijkheid voor de aanslag van zaterdag is nog niet opgeëist. De Taliban waarschuwden media vorig jaar niet met berichtgeving te komen die "anti-Taliban" is, maar zeggen niets te maken te hebben met de bomaanslag op het busje.

Journalisten zijn in Afghanistan vaker het doelwit van extremisten. Zo reed een zelfmoordterrorist in 2016 in op een bus met medewerkers van televisiezender Tolo. Die aanslag kostte het leven aan zeven journalisten.