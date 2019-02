Doden bij bijeenkomst president Nigeria

YENAGOA (ANP/RTR/BLOOMBERG ). Zeker veertien mensen zijn in Nigeria omgekomen doordat ze in de verdrukking zijn geraakt bij een verkiezingsbijeenkomst van president Muhammadu Buhari. Het incident was aan het einde van de bijeenkomst van Buhari’s partij APC in de havenstad Port Harcourt in het zuiden van het land.

Zaterdag zijn er presidentsverkiezingen in Nigeria en Buhari gaat voor een tweede termijn. Zijn opponent in de stembusgang is de zakenman en voormalig vice-president Atiku Abubakar.

Vorige week vielen er ook al doden door de massale toeloop bij een partijbijeenkomst met Buhari elders in Nigeria.