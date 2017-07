Doden bij antidrugsacties in Filipijnen

Bij verschillende politieacties in de Filipijnen zijn zondag vijftien mensen omgekomen, waaronder de burgemeester van de stad Ozamiz. De acties zijn onderdeel van de bloedige strijd die president Rodrigo Duterte voert tegen de drugshandel in het land.

De invallen van de politie hadden plaats op het zuidelijke eiland Mindanao, melden Filipijnse media. Reynaldo Parojinog, burgemeester van Ozamiz kwam bij een van de acties om het leven. Ook zijn vrouw, broer en zus overleefden het niet. Parojinog werd onder meer verdacht van drugshandel.

Volgens een woordvoerder van de politie had de burgemeester een privéleger van beveiligers om zich heen, die het vuur openden toen agenten binnenvielen. Parojinogs dochter en tevens locoburgemeester van de stad, werd gearresteerd. Parojinog is de derde burgemeester die is omgekomen tijdens Dutertes oorlog tegen drugs.

Internationaal bestaat veel ophef over de manier waarop Duterte het drugsprobleem in het land aanpakt.