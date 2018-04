Doden bij acties tegen separatisten in Kashmir

Zeker zeventien mensen zijn om het leven gekomen bij gevechten in het Indiase deel van Kashmir. Volgens de autoriteiten was het een van de gewelddadigste dagen in afgelopen jaren.

Bij anti-terreuracties van de politie kwamen in het district Shopian tien islamitische separatisten om het leven. Ook drie militairen lieten daarbij het leven. Nog een andere opstandeling werd gedood in het district Anantnag, liet een woordvoerder van de politie weten.

Het optreden van de politie wekte de woede van inwoners, die de straten opgingen om te protesteren. Honderden mensen verzamelden zich op de plekken waar de acties plaatsvonden en gooiden met stenen. De veiligheidsdiensten zetten op hun beurt traangas in en losten schoten om de menigte uiteen te drijven. Daardoor kwamen nog eens drie mensen om het leven en raakten zo’n 25 demonstranten gewond.