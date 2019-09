Doden bij aanval overheidsgebouw Afghanistan

Zeker vier mensen zijn om het leven gekomen bij een aanval op een overheidsgebouw in Afghanistan. Gewapende mannen drongen het pand in de stad Jalalabad binnen na een zelfmoordaanslag, zeggen de autoriteiten.

Een werknemer zei dat ongeveer tweehonderd mensen in het gebouw waren tijdens de aanval. Het ging om personeelsleden en burgers die identiteitsbewijzen kwamen ophalen. „Na de explosie hoorden we schoten in de gang. Daarna kwam een man ons kantoor binnen met een wapen. Hij begon te schieten.”

De medewerker zegt zichzelf in veiligheid te hebben gebracht door uit een raam te springen. „Sommige van onze vrienden zijn gedood of gewond geraakt”, vertelde de man, die in het ziekenhuis ligt. In totaal is volgens de autoriteiten sprake van twaalf gewonden.

De schietpartij leidde ook tot paniek in een nabijgelegen school. „Ik was in een klaslokaal toen ik een krachtige explosie hoorde. Daarna klonken schoten”, aldus een docent. Hij zei dat de kinderen begonnen te huilen. „We sprongen over muren om de scholieren in veiligheid te brengen.”

Toegesnelde veiligheidstroepen gingen de strijd aan met de aanvallers, zegt het ministerie van Binnenlandse Zaken. De drie schutters zouden tijdens urenlange gevechten zijn gedood. De verantwoordelijkheid voor de aanval in de provinciehoofdstad van het oostelijke Nangarhar is nog niet opgeëist. In het gebied zijn zowel de Taliban als Islamitische Staat actief.