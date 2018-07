Doden bij aanval op Koerdisch gebouw Irak

Een groep van zeker vier gewapende mannen heeft maandagochtend meerdere bomaanslagen gepleegd op een gebouw van de Koerdische regionale overheid (KRG) in de Iraakse stad Erbil. Ook werden enige tijd mensen in het pand gegijzeld. Meerdere aanvallers zijn gedood, maar exacte cijfers ontbreken nog. Aan Koerdische zijde is tot nu toe een dode geteld.

De mannen drongen al schietend het gebouw binnen en lieten binnen twee bommen afgaan. Ook voerden ze een vuurgevecht met Koerdische veiligheidstroepen. Daarbij raakten twee agenten gewond. De aanvallers hielden op de derde verdieping van het gebouw nog mensen gegijzeld. Zeker een van de aanvallers werd daarbij door scherpschutters doodgeschoten. De gijzeling is inmiddels voorbij.

Volgens Koerdische autoriteiten gaat het om leden van Islamitische Staat (IS). Getuigen hoorden de aanvallers ,,Allahu Akbar" (God is groot) roepen, zei een woordvoerder van de KRG.

Aanslagen in Erbil, een van de meest stabiele steden in Irak en de hoofdstad van de semi-autonome regio Koerdistan, komen zelden voor sinds IS grotendeels is verdreven uit dat gebied. De terreurgroep pleegde de afgelopen jaren wel regelmatig aanslagen op Koerdische strijdkrachten en burgers.