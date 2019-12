Doden bij aanval op kerk in Burkina Faso

In het oosten van Burkina Faso zijn zondag tenminste veertien mensen omgekomen na een aanval op een protestantse kerk. Onder de doden zijn ook tieners, meldden de lokale veiligheidsdiensten. Onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de aanval in de Est-regio, die werd gepleegd op het moment dat er een mis aan de gang was. Over gewonden is niets bekendgemaakt.

In Est komen dergelijke aanvallen vaker voor. Deze worden in veel gevallen gepleegd door jihadistische groeperingen. Begin vorige maand vielen nog 39 doden toen zes schutters het vuur openden op een konvooi bussen.

Het geweld in Burkina Faso is in een jaar tijd flink opgelaaid. Honderden mensen werden vermoord en bijna een miljoen mensen sloegen op de vlucht.