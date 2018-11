Doden bij aanval op Frans waterbedrijf Niger

Gewapende mannen hebben in Niger zeven mensen gedood bij een aanval op een waterbron van het Franse bedrijf Foraco. Volgens bronnen ter plaatse zit de jihadistische terreurgroep Boko Haram achter de aanval.

Het bedrijf zegt dat de slachtoffers zes medewerkers van Foraco en een ambtenaar zijn. Die laatste was ontvoerd door de terroristen en werd later teruggevonden met een doorgesneden keel.

Boko Haram is zeer actief in het grensgebied van Niger en Nigeria waar ook het waterbedrijf gevestigd is. De jihadistische groepering wil er een islamitisch kalifaat vestigen en heeft in de strijd daarvoor sinds 2009 al meer dan 30.000 mensen gedood.