Bij een aanval met een mes in de Zuid-Franse plaats Romans-sur-Isère zijn zeker twee personen om het leven gekomen en zijn zeven anderen gewond geraakt. Dat melden Franse media. De dader zou 'God is groot' (Allahu akbar) in het Arabisch hebben geschreeuwd.

De verdachte man, afkomstig uit de regio, is gearresteerd. Het zou gaan om een Soedanese asielzoeker. De Franse antiterrorisme-instantie buigt zich over de zaak. Vier personen liepen ernstige verwondingen op.

De aanval begon in een slagerij.