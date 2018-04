Doden aanslag Münster geïdentificeerd

De twee slachtoffers die door de aanslag met een kampeerbusje in het Duitse Münster zijn omgekomen zijn geïdentificeerd. Het zijn een 51-jarige vrouw uit de regio Lueneburg in Nedersaksen en een man van 65 uit de regio Borken in Noordrijn-Westfalen.

De politie en het openbaar ministerie bevestigden tevens dat de bestuurder van de bus zichzelf heeft doodgeschoten. „Volgens de huidige stand van het onderzoek is de bestuurder vermoedelijk een 48-jarige man uit Münster”, meldde de openbaar aanklager. Wat zijn motief was blijft onduidelijk.

Tijdens het doorzoeken van het voertuig troffen agenten het vuurwapen aan waarmee de dader zichzelf van het leven heeft beroofd, een neppistool en vuurwerk. Het busje werd voorzichtig benaderd omdat verdacht uitziende draden in de auto waren gezien. Explosieven zijn echter niet aangetroffen.

Ook het huis van de verdachte is doorzocht. Uit voorzorg blies de politie eerst de voordeur op voordat agenten naar binnengingen. In het huis vonden ze een sierwapen en meer vuurwerk. De politie deed verder geen mededeling over de geruchten dat mogelijk twee handlangers uit het voertuig waren gesprongen en zijn gevlucht.

Bij de aanslag raakten meer dan twintig mensen zwaargewond. Ook een Nederlandse vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.