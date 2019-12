Doden aanslag London Bridge zijn twintigers

Beide slachtoffers van de aanslag in het centrum van Londen vrijdag zijn geïdentificeerd, meldden verschillende media zondag. Het gaat om Jack Merritt (25) en Saskia Jones (23), die door de 28-jarige extremist Usman Khan werden doodgestoken. Drie voorbijgangers raakten gewond bij de aanval.

Jones uit Stratford-upon-Avon studeerde aan Cambridge, zo maakte de politie bekend. Ook Merritt was actief op die universiteit, waar hij werkte aan een nieuw programma voor de rehabilitatie van gevangenen.

„Jack was een intelligent, attent en empathisch persoon”, laat de familie van Merritt weten. „Hij keek ernaar uit om aan zijn toekomst te werken en carrière te maken door mensen in het strafrechtsysteem te helpen”.

De familie van Merritt benadrukt dat hij niet had gewild dat mensen onnodig lang in de gevangenis zouden zitten. „We weten dat Jack niet zou willen dat dit vreselijke incident gebruikt wordt door de regering om langere straffen te introduceren voor gevangenen.”

Studente Jones was volgens haar familie „grappig en vriendelijk”. Ook had ze volgens familieleden een positieve invloed op andere mensen. „Ze wilde het maximale uit haar leven halen en was erg leergierig. Zo kon ze het beste uit zichzelf halen.”

De aanslagpleger, die na zijn aanval door de politie werd doodgeschoten, kreeg in 2012 een gevangenisstraf van onbepaalde duur met een minimum van acht jaar wegens het beramen van een bomaanslag op de beurs van Londen en andere doelwitten. In 2018 kwam Khan vrij, zij het met een enkelband.