Dodelijke vulkaan Merapi barst uit in Indonesië

De meest actieve vulkaan in Indonesië, de Merapi, is dinsdag uitgebarsten. De vulkaan op het eiland Java spuwde een aswolk die tot 6 kilometer hoogte reikte. Een deel van de omgeving rond de Merapi is bedekt met as.

De autoriteiten op Java hebben het dreigingsniveau nog niet opgeschaald. Wel is een nabijgelegen luchthaven, Adisumarmo International Airport, gesloten. Ook moeten mensen minimaal 3 kilometer uit de buurt van de vulkaan blijven.

„Er was donderend geraas gedurende vijf minuten”, zei een man die in de buurt van de vulkaan woont. „Ik kon de aswolken vanuit mijn huis zien”.

In 2010, toen de Merapi ook al uitbarstte, ging het goed mis. Door de eruptie kwamen toen meer dan 350 mensen om het leven. Het was de krachtigste uitbarsting van de vulkaan sinds 1930, toen 1300 mensen stierven. Bij weer een andere eruptie, in 1994, vonden 60 mensen de dood.

Indonesië, dat bestaat uit zo’n 17.000 eilanden, telt in totaal 130 actieve vulkanen.