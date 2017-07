Een man heeft vrijdag in een supermarkt in Hamburg met een mes willekeurig op voorbijgangers ingestoken. De krant Bild bericht dat er zeker een dode en verscheidene gewonden zijn gevallen. De dader is gearresteerd.

De politie weet niet wat zijn motief was. Volgens Duitse media zoekt de politie in de buurt naar een tweede man, een mogelijke medeplichtige. De steekpartij was in een Edeka-supermarkt in de wijk Barmbek, aan de noordkant van het centrum van de havenstad.