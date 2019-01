Dodelijke ongevallen in VS door winterse storm

Niet alleen in de Alpen, maar ook in delen van de Verenigde Staten is veel sneeuwoverlast. Een winterse storm zorgde zaterdag in het midden van het land voor besneeuwde en papperige wegen. Zeker vijf mensen zijn door ongelukken om het leven gekomen, meldt The New York Times.

De weginspectie in de staat Missouri meldde dat meer dan achthonderd auto-ongelukken hadden plaatsgevonden. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. 1800 automobilisten zijn gestrand en inwoners wordt geadviseerd niet meer de weg op te gaan. In de staat viel op sommige plekken bijna een halve meter sneeuw. Ook in Illinois gebeurden honderden ongelukken, waarvan één fatale crash.

De winterse storm trekt richting het oosten. In de Amerikaanse hoofdstad Washington wordt enkele centimeters sneeuw verwacht. Ook Virginia moet zich opmaken voor sneeuwval.