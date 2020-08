Door een brand in een appartementencomplex van dertien hoog in de Tsjechische industriestad Bohumin, aan de grens met Polen, zijn zaterdagmiddag zeker elf personen om het leven gekomen, onder wie drie kinderen. Volgens de politie is het vuur aangestoken. De verdachte is gearresteerd.

De brand brak uit op de elfde verdieping van het gebouw en sloeg over naar bovenliggende etages. Sommige slachtoffers sprongen in paniek uit het raam. Het is de ergste ramp van deze aard in Tsjechië sinds 1990.