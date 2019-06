Dodelijke aanval Taliban in Afghanistan

Talibanstrijders hebben zaterdag zeker 25 leden van een door de overheid gesteunde lokale militie gedood in het noorden van Afghanistan. Dat melden overheidsfunctionarissen enkele uren voordat in Qatar een nieuwe ronde van besprekingen begon tussen de Verenigde Staten en de Taliban over vrede in Afghanistan.

De aanval vond plaats in het district Nahrin in de provincie Baghlan toen de militieleden een door de Taliban omsingelde groep militairen probeerden te redden, aldus een woordvoerder van het ministerie van Defensie.

De Taliban eisten de verantwoordelijkheid voor de aanval op.