Een 16-jarig meisje is in Duitsland om het leven gekomen doordat de bomen van een spoorwegovergang niet naar beneden waren gegaan terwijl er een trein aankwam. De trein botste op een personenauto en schepte een fietser en het meisje.

Een 50-jarige vrouw in de auto en een 52-jarige fietser raakten gewond bij het ongeval in het westen van de stad Frankfurt in de deelstaat Hessen. De politie onderzoekt waardoor de spoorbomen niet sloten toen de regionale trein voorbijkwam.