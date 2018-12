Dodelijk ongeval bij wegblokkade „gele hesjes”

Bij een wegblokkade die was opgericht door betogers in gele hesjes in Zuid-Frankrijk is een automobilist verongelukt. De man botste met zijn bestelwagen in volle vaart tegen een vrachtwagen. Die stond in de nacht van zaterdag op zondag stil op een snelweg in de buurt van Arles, als gevolg van de wegversperring.

„Dit ongeluk houdt direct verband met de blokkade van de ‘gele hesjes’ die een enorme file van 10 kilometer veroorzaakte”, zei een officier van justitie tegen de regionale krant Sud Ouest.

Elders in Zuid-Frankrijk, in Narbonne, maakten mensen in gele hesjes zich schuldig aan brandstichting. Daar werden twintig auto’s in brand gestoken, waaronder drie politievoertuigen, liet een politiewoordvoerder weten.