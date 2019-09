Dode op Bahama’s door orkaan Dorian

Op de Bahama’s is zeker een dode gevallen door de orkaan Dorian. Dat heeft het Bahamaanse minister van Toerisme bekendgemaakt. De orkaan verplaatst zich langzaam en bevindt zich maandagavond nog boven de eilandengroep. Volgens Bahamaanse media gaat het om een jongetje dat is verdronken.

De schade op de Bahama’s is enorm. Volgens premier Hubert Minnis is het de grootste ramp die zijn land ooit heeft getroffen. „Waarschijnlijk is dit de droevigste dag uit mijn leven”, voegde Minnis daaraan toe. Duizenden huizen zijn verwoest en op sommige plekken staan huizen bijna helemaal onder water.

Dorian is ondertussen afgezwakt tot een storm van categorie 4 en is erg langzaam onderweg richting het zuiden van de Verenigde Staten.