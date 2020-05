Dode na brand in coronaziekenhuis Moskou

Een persoon is zaterdag om het leven gekomen nadat brand was uitgebroken in een ziekenhuis in Moskou, waar patiënten met het coronavirus worden behandeld.

Het ziekenhuis in het noordwesten van Moskou was door de autoriteiten aangewezen als een van de medische instellingen voor de behandeling van coronaviruspatiënten in de Russische hoofdstad.

Het ministerie van noodsituaties vertelde tegen persbureau RIA dat de brand uitbrak in de kamer van een patiënt, zonder verdere details te verstrekken. De brand is inmiddels geblust, aldus de autoriteiten.

De burgemeester van Moskou, Sergej Sobjanin, schreef op Twitter dat alle patiënten waren geëvacueerd en naar andere ziekenhuizen worden overgebracht.

Moskou en verschillende andere regio’s zijn sinds eind maart in lockdown om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Het virus heeft tot nu toe bijna 200.000 mensen besmet in Rusland, terwijl meer dan 1800 mensen zijn overleden.

Meer dan de helft van de besmettingen en sterfgevallen van het land zijn geregistreerd in Moskou, een metropool met 12,7 miljoen inwoners.