In de rivier de Seine in Parijs is donderdag een dood persoon aangetroffen. Het lichaam is al in staat van ontbinding en de handen van het slachtoffer waren met prikkeldraad op de rug gebonden. Dat zeggen bronnen binnen de politie tegenover het Franse BFM TV.

Het is niet duidelijk of het om een man of een vrouw gaat. Het lichaam werd gevonden ter hoogte van de Pont de la Concorde, een brug over de Seine midden in het centrum van de stad.