Dode man in Braziliaanse supermarkt weggemoffeld met paraplu’s

Het lichaam van een overleden man in een Braziliaanse supermarkt is afgelopen vrijdag stiekem verborgen onder paraplu’s zodat de supermarkt open kon blijven. De Franse Supermarktketen Carrefour heeft dat toegegeven nadat klanten van het filiaal in de stad Recife er online schande van hadden gesproken.

Het voorval van vorige week vrijdag kwamen woensdag aan het licht toen foto’s viral gingen op het internet. Daarop is te zien hoe drie groene paraplu’s zijn neergelegd in het gangpad waar de dode man lag.

„Carrefour biedt excuses aan voor de inadequate manier waarop het met de trieste en onverwachte dood van de heer Moises Santos, slachtoffer van een hartaanval, in de winkel in Recife (Pernambuco) is omgegaan. Het filiaal heeft de winkel ten onrechte niet onmiddellijk gesloten in afwachting van de begrafenisondernemer na het incident”, schrijft de plaatselijke dochteronderneming van de Carrefour in een verklaring.

Het bedrijf heeft zich verontschuldigd bij de familie van de man. „Het heeft me woedend gemaakt”, zei de weduwe tegen Braziliaanse media. „Menselijkheid heeft kennelijk geen enkele waarde, het is ze alleen maar om geld te doen. Voor mij is het een kwestie van respect. Het is een verschrikkelijk gevoel.”