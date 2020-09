Dode kinderen gevonden in woning Duitse stad Solingen

In een woning in het Duitse Solingen zijn donderdag de lichamen van vijf kinderen ontdekt. Dat heeft de politie laten weten. Duitse media meldden dat van een misdrijf sprake is en dat de 27-jarige moeder als verdachte geldt. Zij zou de kinderen hebben omgebracht.

De woning is in een flatgebouw in het noorden van de stad in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De achtergronden zijn nog onduidelijk.

De moeder zou een zelfmoordpoging hebben gedaan door zich op het station van Düsseldorf voor de trein te werpen. Ze raakte daardoor gewond maar overleefde dat.