Dode in Pakistan door aardbeving

Bij een aardbeving in het noordoosten van Afghanistan en Pakistan zijn een dode en verscheidene gewonden gevallen.

Het epicentrum van de beving, die een kracht van 6,1 had, lag in het berggebied ten noordoosten van de Afghaanse hoofdstad Kabul, op 180 kilometer onder de grond. Dat meldt het Europese Mediterrane Seismologische Centrum.

In de Pakistaanse provincie Baluchistan leidde de beving tot het instorten van huizen, waarbij tien mensen gewond raakten en een baby om het leven kwam. In de Afghaanse hoofdstad werd de beving wel gevoeld, maar er zijn vooralsnog geen meldingen van schade en slachtoffers in Afghanistan.